В Одесском горсовете произошёл инцидент с нардепом и десятком пострадавших

25 января в помещении админздания Одесского городского совета (пл. Думская, 1, кабинет 307) во время заседания постоянной комиссии по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных правоотношений в зале заседаний произошло столкновение, которое устроили народный депутат Украины Артём Дмитрук (политическая сила «Разумная политика» и молодые люди, представившиеся его помощниками.

По поводу инцидента опубликовано заявление Одесской мэрии, размещённое на официальном сайте города.

Как отмечается в заявлении, во время инцидента, по предварительным данным, пострадали около 10 человек, два человека госпитализированы с диагнозами «перелом челюсти» и «закрытая черепно-мозговая травма». Среди пострадавших также 80-летний академик Украинской академии наук Колин Вячеслав Михайлович.

«Окончательное количество пострадавших устанавливается правоохранительными органами, ведущими следственные действия», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что событие уже квалифицировано как хулиганство по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Одесским городским советом направлены соответствующие обращения в органы Национальной полиции Украины, Генеральную прокуратуру и Верховную Раду Украины.

Артём Дмитрук, комментируя инцидент, на своей странице в Facebook, написал: «Нас в очередной раз пытались не пустить на заседание Земельной комиссии, не пускали СМИ и общественников. Мы прошли и заставили уважать законные права одесситов и средств массовой информации на участие в местном самоуправлении. Уже зафиксирована первая наша победа: комиссия соберётся заново в, установленные законом, сроки. Я призываю одесситов бороться за свои права, так как хозяева в городе одесситы, а не кучка вороватых чиновников!».

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