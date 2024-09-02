ГБР установило, как одесскому нардепу Дмитруку удалось сбежать за границу

Госбюро расследований установило обстоятельства и лиц, незаконно переправивших одесского нардепа Артёма Дмитрука через государственную границу Украины.

Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что в результате расследования установлены имена трёх лиц, переправивших нардепа через госграницу в т.н. Приднестровье. Им уже сообщено о подозрении.

«Все люди, помогавшие ему в бегстве, в том числе. и со стороны Молдовы, установлены», — подчёркивается в сообщении.

Правоохранители допросили свидетелей, провели анализ голосовых и интернет-соединений мобильных операторов связи, изучили маршруты движения абонентов, привлечённых к схеме. В результате кропотливой работы установлено, что депутат 23 августа 2024 года незаконно пересёк Государственную границу Украины в направлении Республики Молдовы в районе пунктов пропуска «Павловка» в зоне ответственности отдела пограничной службы «Великая Комаровка» пограничного отряда ГПС ​​Украины.

«Операция по переправке была тщательно спланирована и заблаговременно организована. Депутат выехал из Киева около часа дня в направлении Одессы. За рулём авто находилось другое лицо. Благодаря анализу видео с камер видеонаблюдения на автотрассе Киев-Одесса, допросу водителя и отработке ряда оперативных версий установлено, что народный депутат вышел из машины на трассе вблизи одного из населённых пунктов Раздельнянского района Одесской области. Около пяти часов вечера он пересел в другой автомобиль, за рулём которого находился другой фигурант, а также организатор схемы переправки. Около девяти вечера они доставили депутата к границе, после чего он пешком незаконно покинул Украину», — говорится в сообщении ГБР.

Установленные лица, которые организовывали «побег», уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей как люди, которые могут быть причастны к незаконной переправке граждан через госграницу. Организатор имеет широкий круг связей как среди правоохранителей, так и в криминальных кругах.

По оперативным данным, «бизнес» по незаконной переправке за границу военнообязанных у этой группы был поставлен на поток.

«Организатор и один из фигурантов на следующий день также скрылись в Приднестровском участке Молдовы. Бюро сообщило о подозрениях трём фигурантам. Двум заочно, один фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — информирует ГБР.

Процессуальное руководство осуществляет Военная прокуратура Южного региона.

Одесса News информировала, что Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего народного депутата Артёма Дмитрука.

Фото и видео: ГБР

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