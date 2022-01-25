У берегов Крита сел на мель и раскололся пополам корабль

Грузовое судно Manassa Rose под флагом Коморских островов сегодня утром село на мель на северо-западном побережье Крита и раскололось пополам в результате ударов волн.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Ekathimerini.

Отмечается, что судно раскололось после того, как все десять членов экипажа были эвакуированы офицерами береговой охраны, спасателями-добровольцами и экипажами ещё двух кораблей, которые отреагировали на сигнал бедствия.

Двое из 10 членов экипажа были доставлены в больницу с серьёзными симптомами гипотермии.

Судно Manassa Rose следовало в Ливию после того, как отправилось из Турции во время одной из самых сильных метелей, обрушившихся на этот район за последнее десятилетие.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года у острова Ибица, что в Средиземном море (Испания), столкнулись два парома.

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