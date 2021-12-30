У острова Ибица столкнулись два парома

У острова Ибица, что в Средиземном море (Испания), столкнулись два парома.

Об этом сообщает USM со ссылкой на сайт паромного оператора Balearia Vicente Costa.

Отмечается, что паром Gnv Sealand оторвался от буксирного троса и врезался в стоявший у причала паром Volcan De Tijarafe. Произошло это из-за сильного ветра 28 декабря.

Суда получили повреждения, но им разрешили покинуть Ибицу.

Кстати. Судно Gnv Sealand построено в 2009 году и ходит под флагом Италии, длина 186 метров, ширина – 26 метров. Volcan De Tijarafe построили в 2008 году, ходит под флагом Испании. Длина 154 метра, ширина – 24 метра.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года в Балтийском море между датским островом Борнгольм и шведским городом Истад столкнулись два грузовых судна, одно из которых перевернулось.

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