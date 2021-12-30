В Испании запретили курить на пляжах: штраф €2000

Парламент Испании принял закон, которым запретил людям курить на пляжах, чтобы таким образом очистить их от окурков.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Times.

Кроме курения на пляжах запретили использовать одноразовые пакеты. Также документом предусмотрено поощрение людей возвращать тару, например, бутылки, обратно в магазины.

Новое законодательство предложили принять «зелёные». Правительство Испании отмечало, что планирует сделать пляжи свободными от курения, а местным властям разрешили штрафовать нарушителей закона на 2000 евро.

Как сообщала Одесса News, ВОЗ назвала страну Евросоюза с самым высоким уровнем потребления табака.

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