ВОЗ назвала страну Евросоюза с самым высоким уровнем потребления табака.

Судя по докладу ВОЗ, представленному в Укринформе техническим специалистом Программы по контролю над табаком Европейского регионального бюро ВОЗ Анжелой Чобану, «по состоянию на 2019 год в странах Европейского региона ВОЗ самый высокий уровень потребления табака был зарегистрирован в Сербии, самый низкий – в Узбекистане. Украина находится посредине».

Отмечается также, что более 80% стран Европейского региона снижают потребление табака, и Украина одна из них. Так, до 2025 года ожидается, что снижение распространённости текущего потребления табака на глобальном уровне составит 23,6%, в Европейском регионе ВОЗ — 18,9%, в Украине — 25,9%”, — отметила Чобану.

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, количество потребителей табака в мире составляет 1,3 млрд человек. Табачные изделия потребляет 22,3% мирового населения – 36,7% всех мужчин и 7,8% – женщин. На сегодняшний день около 80% курильщиков живут в странах с низким и средним уровнем доходов. Это примерно 1 млрд человек. Ежегодно болезни, связанные с табакокурением, уносят жизни 8 млн человек.

По данным Доклада, в Украине показатель распространённости потребления табака среди подростков в возрасте от 13 до 15 лет составляет 14,6%, среди юношей – 17,8%, среди девушек – 12,1%. Также, согласно последнему исследованию, проведенному в 2017 году в Европейском регионе ВОЗ, Украина имела один из самых высоких показателей уровня потребления электронных сигарет — 18,4%.

Первый доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии был опубликован в 2008 году. Такой отчёт готовится каждые 2 года.

Как сообщала Одесса News, Украина испытывает давление от табачной индустрии, заняв 52 место из 80 государств рейтинга Глобального индекса вмешательства табачной индустрии в политику здравоохранения государства.

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