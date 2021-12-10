Куда пойти в Одессе на выходные дни 11-12 декабря

Несмотря на пребывание в строгой карантинной зоне, в Одессе много ивентов, посетив которые, можно с пользой провести свободные от работы дни.

Перед тем, как отправиться в музей или кинотеатр, уточните, какие у них приняты ограничения из-за карантина и запаситесь ковид-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.

Выбор, как всегда, за Вами!

По 9 января платформа культуры памяти Прошлое/Будущее/Искусство представит в Одесском национальном художественном музее графический проект Андрея Достлева и Лии Достлевой «Мне до сих пор стыдно выбрасывать пищу — бабушка рассказала мне».

11 декабря в 14:00 Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает маленьких зрителей и их родителей на премьеру обновлённой версии оперы-сказки «Изумрудный город» — музыкальное сказочное представление с мудрыми волшебниками, весёлыми героями и музыкой великих классиков XVIII-XX веков от Моцарта до Масканьи. Длительность 2 часа. Исполняется на украинском языке. Цена билетов от 70 до 300 гривен.



11-12 декабря в коммуникативно-выставочном пространстве “Квартира №6” Одесского муниципального музея личных коллекций имени А.В. Блещунова персональная выставка акварельной ботанической иллюстрации Надежды Владовой «Зимний сад». Современная ботаническая иллюстрация – особый жанр изобразительного искусства, сочетающий в себе научный подход в исследовании растительного мира с высокохудожественным и технически грамотным исполнением в акварельной иллюстрации. Стоимость билета – 20 гривен. Музей придерживается всех карантинных норм.

11 декабря в 11.00 или в 13.00 в Доме клоунов интерактивный спектакль «Интервью с Волшебником» погрузит вас в мир Магии и Иллюзии, а также расскажет вам о жизни последнего Волшебника. Захватывающие фокусы и интерактивные трюки ждут вас. Цена билетов от 180 до 250 грн. Хотели бы вы взять интервью у настоящего волшебника? Узнать, как он живёт? О чём мечтает? Почему грустит? — Приходите.

12 декабря в 12:00 и 15:00 Alice Amazing Circus Show в Театре музкомедии. Современное цирковое шоу Alice.

Удивительная история путешествия Алисы в мир волшебства и чудес. Шоу, в котором гармонично сочетаются фантасмагорические образы, неожиданные визуальные эффекты, невероятные трюки на уникальном цирковом реквизите. Впечатляющая атмосфера волшебства и филигранное творчество артистов подарят неповторимые эмоции и вы убедитесь в том, что в мире нет ничего невозможного! Цена билетов от 150 до 930 грн.

12 декабря на стадионе «Черноморец» состоится матч 18 тура VBET Лиги «Черноморец» — «Металлист 1925» (Харьков). Игра начнётся в 14−00. Это будет завершающий поединок команды «моряков» в 2021 году.

11 декабря с 11:00 до 16:00 в Городском саду состоится Х Благотворительная дипломатическая рождественская ярмарка, в которой примут участие представители дипломатических представительств, аккредитованных в Украине и Одессе. По результатам ярмарки в этом году будет приобретено оборудование для КНП «Детская городская клиническая больница №3» Одесского городского совета.

До 31 декабря в Музее западного и восточного искусства фотовыставка ретро-фотографий об Одессе и одесситах. Коллекция будет экспонироваться впервые. На выставке будут представлены фотографии из коллекции одесского фотографа Викентия Кугеля, который снимал Одессу в 1913-1953 годах. Тут есть и семейные съемки, и пойманные камерой фотографа масштабные перемены в судьбе города и страны. Цена билетов — 50-100 грн.

Уютных выходных! Локдауны временные — искусство вечно!

Фото: Александр Александров/Одесса News, Викентий Кугель

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