Ломаченко и Комми взвесились перед боем: у обоих по 60,9 кг

В Нью-Йорке (США) прошла официальная процедура взвешивания накануне боя между экс-чемпионом в трёх дивизионах, жителем Белгород-Днестровского Василием Ломаченко и бывшим обладателем титула в лёгком весе Ричардом Комми из Ганы.

Об этом сообщает XSPORT.

Ломаченко показал на весах 60,9 кг, у Комми зафиксировали такой же вес.

Соперники проведут рейтинговый бой (12 раундов) в рамках лёгкого веса – до 61,2 кг — 11 декабря (в Одессе уже будет 12 декабря) в Нью-Йорке на легендарной арене в Madison Square Garden. Для Василия предстоящий поединок станет первым после победы над Масайоши Накатани в июне.

Nothing but respect between these two …

🇺🇦 🤜🤛 🇬🇭#LomaCommey | SATURDAY | ESPN pic.twitter.com/8P0foHoUva

— Top Rank Boxing (@trboxing) December 9, 2021