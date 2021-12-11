Ломаченко и Комми взвесились перед боем: у обоих по 60,9 кг

В Нью-Йорке (США) прошла официальная процедура взвешивания накануне боя между экс-чемпионом в трёх дивизионах, жителем Белгород-Днестровского Василием Ломаченко и бывшим обладателем титула в лёгком весе Ричардом Комми из Ганы.

Об этом сообщает XSPORT.

Ломаченко показал на весах 60,9 кг, у Комми зафиксировали такой же вес.

Соперники проведут рейтинговый бой (12 раундов) в рамках лёгкого веса – до 61,2 кг — 11 декабря (в Одессе уже будет 12 декабря) в Нью-Йорке на легендарной арене в Madison Square Garden. Для Василия предстоящий поединок станет первым после победы над Масайоши Накатани в июне.

Nothing but respect between these two … 🇺🇦 🤜🤛 🇬🇭#LomaCommey | SATURDAY | ESPN pic.twitter.com/8P0foHoUva — Top Rank Boxing (@trboxing) December 9, 2021

Ломаченко и Комми встретились на заключительной пресс-конференции перед своим поединком..

«Мэдисон-сквер-гарден — особое место для меня, потому что за время моей профессиональной карьеры у меня здесь было много запоминающихся боев. Это Мекка бокса, — заявил Василий Ломаченко. — Спасибо, Комми, ты сильный боец. Я думаю, что мы дадим болельщикам очень интересную встречу. Как я уже сказал, он очень силён и у него преимущество в габаритах. У него большой опыт и большое сердце. Я очень рад предстоящей встрече, потому что это следующий шаг в моей боксёрской карьере, и, надеюсь, он будет интересен болельщикам».

Ричард Комми. сказал: «Я чувствую себя хорошо. Я буду выступать в Нью-Йорке уже второй раз. В последний раз у меня не получилось (против Теофимо Лопеса, — ред.), так что у меня есть возможность исправить ошибку, У меня за спиной вся моя страна (Гана). У меня дома маленькие дети, которые хотят быть там, где я, и я знаю, что это непростая борьба, но я иду вперёд. Проигрыш — это часть бокса, поэтому независимо от того, как вы проигрываете, всё дело в возвращении. Итак, что бы ни случилось с боем Теофимо Лопеса, он завершился, так как завершился, и я воспринял это как мужчина. Я знал, что мне нужно вернуться, и я вернулся сильнее, и именно поэтому Лома выбрал меня, и в субботу мы посмотрим, кто окажется сильнее».

Как сообщала Одесса News, Ломаченко – первый номер рейтинга по версии сразу двух организаций – Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской организации (WBO).

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