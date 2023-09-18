«Черноморец» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы

16 сентября игроки футбольной команд «Черноморец» (Одесса) выиграли со счётом 1:0 у футболистов житомирского «Полесья».

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец«.

«Первый удар по воротам в отчётном матче стал результативным. Танковский сбил Путрю в 25 метрах от ворот, был назначен штрафной, который блестяще исполнил Васильев: мяч обогнул «стенку» и влетел в «девятку» – 1:0», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Отмечается, что в упорном противостоянии, которое длилось до конца тайма, лучше выглядели «моряки», у них были ещё моменты для взятия ворот. Однако житомирская защита отбила атаки «млряков», а после перерыва «Полесье», произведя три замены, наступали почти весь второй тайм. Однако, безрезультатно.

Боевая интересная игра завершилась победой «Черноморца», которая позволила одесситам снова подняться на вторую строчку турнирной таблицы.

Одесса News сообщала, что 1 сентября в рамках 6-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч одесского «Черноморца» и ривненского «Вереса» , заончившийся победой «моряков».

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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