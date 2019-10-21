Одесситка Свитолина опустилась на 4 позиции в мировом теннисном рейтинге

Первая “ракетка” Украины, спортсменка родом из Одессы Элина Свитолина потеряла 4 позиции в обновлённом по результатам прошедшей недели рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Элина Свитолина сейчас замыкает первую восьмёрку, а другая одесская теннисистка Даяна Ястремская улучшила свой результат на 4 позиции и снова оказалась в топ-25, сообщает БТУ.

В топ-100 рейтинга WTA по итогам игровой недели остаются 3 представительницы Одессы: Элина Свитолина (№8), Даяна Ястремская (№24) и Екатерина Козлова (84).

Возглавляет рейтинг WTA австралийская теннисистка Эшли Барти.

На этой неделе Даяна Ястремская дебютирует на Малом Итоговом турнире WTA в Чжухае, а Элина Свитолина выступит на WTA Finals в Шэньчжэне.

Как сообщала Одесса News, одесситка Даяна Ястремская не смогла выйти в среду в 1/4 финала турнира WTA VTB Kremlin Cup с призовым фондом 1 млн 32 тыс долларов.