«Черноморец» сыграл в Закарпатье с полтавчанами

Поединком между полтавской «Ворсклой» и одесским «Черноморцем» продолжился в субботу 6-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ).

Победу в итоге праздновали полтавчане — 2:1, — сообщает ФК «Черноморец».

Голы: Владимир Чеснаков (49-я минута), Таулянт Сефери (88) — Иван Бобко (53).

После этой игры у «Ворсклы» и «Черноморца» стало соответственно 7 и 2 очка.

В турнирной таблице УПЛ лидирует «Шахтёр» (13 очков). Вторым идёт «Днепр-1» (12), у которого игра в запасе. На третьем месте — «Колос» (11). По 10 очков набрали «Металлист», «Заря», «Александрия» и «Верес».

Как сообщала Одесса News, в 7-м туре 15 октября «Черноморец» сыграет с «Кривбассом».

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