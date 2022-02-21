В Пекине завершилась зимняя Олимпиада-2022

На национальном стадионе «Птичье гнездо» столицы Китая прошла торжественная церемония закрытия XXIV зимней Олимпиады-2022.

С 4-го по 20 февраля более 4 тысяч спортсменов из 95-ти стран выступили в 15-ти видах спорта и разыграли 109 комплектов наград, сообщает НОК Украины.

На «белых» Играх-2022 в Пекине впервые прошли олимпийские соревнования в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке, а также женских одиночных заездах в бобслее.

Пекин стал первым городом, который принял и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Игры-2022 проходили не только в столице Китая, а и в городах Чжанцзякоу и Яньцине.

Украину представляли 45 атлетов в 12-ти спортивных дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

По итогам соревнований «белых» Игр-2022 сборная Украины с одним «серебром» фристайлиста из Харькова Александра Абраменко в лыжной акробатике заняла 25-е место в общекомандном зачёте среди 91-й страны мира.

Как сообщает XSPORT, в первой пятёрке лидеров общекомандного зачёта стали норвежцы (16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград). Второй была сборная Германии (12-10-5), третьи — китайцы (9-4-2), четвёртые — американцы (8-9-7), пятые — шведы (8-5-5).

Отмечается, что сборная Украины за время независимости завоевала на зимних Олимпиадах 9 медалей — 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod