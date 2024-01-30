Известны призовые одесских теннисисток, полученные по итогам Australian Open-2024

Стало известно, сколько призовых средств выплатят украинским теннисисткам, принимавшим участие в Australian Open-2024, проходившем в Мельбурне.

Больше всего призовых получит одесситка Даяна Ястремская — 670 тысяч долларов США, Марта Костюк – 406 тысяч (одиночная сетка) + 18 тысяч (парная сетка) = 424 тысяч долларов, теннисистка из Одессы Элина Свитолина – 254 тысячи долларов.

Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Леся Цуренко – 173 тысячи долларов, Людмила Киченок – 139 тысяч (парная сетка) + 2.5 тысяч (микст) = 141.5 тысяч долларов, Ангелина Калинина – 81 тысяча долларов, Юлия Стародубцева – 81 тысяча долларов, Дарья Снегирь – 81 тысяча долларов, Надежда Киченок – 12.5 тысяч (парная сетка) + 2.5 тысяч (микст) = 15 тысяч долларов, Екатерина Завацкая – 30 тысяч долларов.

Элина Свитолина

Одесса News информировала, что согласно последнего мирового рейтинга, Элина Свитолина вернулась в топ-20 лучших теннисисток мира — 19-е место (+4 позиции), Даяна Ястремская поднялась сразу на 64 позиции и находится на 29-м месте.

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