Капитан «моряков» Илья Путря продлил на год контракт с командой, а Гай ушёл

Капитан одесситов Илья Путря, несмотря на несколько интересных предложений от ведущих украинских клубов, продлил на один год контракт с ФК «Черноморец».

Об этом и других изменений среди игроков и тренерского штаба сообщает в Facebook ФК «Черноморец».

Отмечается, что о важности Ильи для команды лишний раз напоминать не надо: боец на поле, быстрый, старательный, универсальный фланговый игрок, равно успешно владеющий двумя ногами. «А главное – никогда не выключает голову!», — говорится в сообщении.

Илья Путря

Также сообщается, что 40-летний помощник и аналитик главного тренера одесского футбольного клуба «Черноморец» Алексей Гай покинул команду.

«Благодарны Алексею Гаю за то, что в первые месяцы войны остался в нашем городе и принимал участие во всех социальных проектах «Черноморца», — говорится в сообщении.

Алексей Гай

В игровом составе продолжаются изменения. Так, «моряки» усилили свой состав 20-летним вингером Евгением Данилюком. Он – воспитанник Ивано-Франковской футбольной школы, первые профессиональные шаги делал в «Колосе» из Ковалёвки. Евгений может эффективно сыграть на обоих флангах атаки, его сильная сторона – скорость, в том числе в принятии решений.

Евгений Данилюк

К рядам чёрно-синих присоединился и 19-летний Никита Сытников. Молодой центральный защитник, при необходимости может сыграть и опорного полузащитника, начинал карьеру в клубах Днепропетровщины. Прошлый сезон Никита провёл в молодёжной команде ФК «Александрия», где являлся игроком основы.

Никита Сытников

Как сообщала Одесса News, после того, как одесский футбольный клуб «Черноморец» официально покинули 11 игроков, команду начали пополнять новые игроки, в частности, Олег Билык, Алексей Шевченко, Илья Ухань, словенец Йон Шпорн, а футболисты Зиги Бадаибанга и Андрей Штогрин продлили контракт.

Фото: facebook.com/fc.chernomorets

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