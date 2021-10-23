Южненские баскетболисты выиграли шестой матч в сезоне

Команда баскетболистов «Химик» из Южного выиграла шестой матч в сезоне баскетбольной Суперлиги.

Как сообщается на сайте БК, «Химик» победил на своей площадке «Запорожье» — 73:64.

Отмечается, что «Химик» в непростом поединке обыграл запорожцев. «На старте встречи южненцы не удержали инициативу и позволили гостям оторваться на восемь очков по результатам первой четверти. Но хозяевам удалось переломить игру во второй четверти за счёт защиты», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Гости практически не могли подойти к корзине Химика, и первые очки с игры набрали на последних секундах четверти, остальные — только со штрафных. В общем, запорожцы набрали за четверть всего пять очков, пропустили 25 от Химика. Гости пытались атаковать издалека, однако и в этом компоненте не возымели успеха, а тем временем южненцы реализовали за четверть четыре трёхочковых.

«После большого перерыва главным было удержать позиции и не позволить сопернику вновь играть свою игру…, за две минуты до завершения игрового времени гости сократили отрыв до четырёх очков, и имели шанс ещё больше приблизиться к Химику. Капитан гостей Александр Сизов вышел на линию штрафных, но дважды промахнулся. Сразу после этого Александр Ковляр получил для Химика энд-уан — 66:60 и минуту игрового времени. До финальной сирены южненцы удержали преимущество, сыграв практически без ошибок», — резюмируется на сайте клуба.

Самый результативный игрок матча был Ясин Джозеф («Запорожье») – 18.

В этот же день баскетболисты «Одессы» уступили «Прометею» (Слобожанское) — 67:79.

Ситуация в верхней части турнирной таблицы такова: 1.«Прометей» — 7 побед (7 матчей) — 100%, 2.«Будивельнык» — 6 (8) — 75%, 3.«Химик» — 6 (8) — 75%, 4.«Харьковские Соколы» — 5 (8) — 62%.

Как сообщала Одесса News, «Химик» (Южный) обыграл на своей площадке «Кривбасс» (Кривой Рог) — 75:59.

Фото: БК»Химик»

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