Баскетбол: «Химик» обыграл «Кривбасс», «Одесса» победила «Николаев»

Состоялись очередные матчи баскетбольной Суперлиги.

В матче «Химик» (Южный) обыграл на своей площадке «Кривбасс» (Кривой Рог) — 75:59, сообщает БК «Химик».



Самым результативным игроком матча был Кристиан Джонс («Химик») — 19.

Баскетболисты «Одессы» дома обыграли «Николаев» — 79:76. Здесь самым результативным игроком был Томс Лейманис («Одесса») — 17.

Одесса News детально рассказывала о предыдущей победе БК «Химик».

Фото: БК «Химик», Facebook

Видео: БК»Химик»

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