На прошлой неделе в Одессе родились восемь пар близнецов

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 214 новорожденных, что на четыре ребёнка больше, чем на предыдущей неделе.

По сообщению официального сайта города, прошлая неделя выдалась богатой на рождение близнецов – население Одессы пополнили восемь пар двойняшек.

«Новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали количественное преимущество над девочками – на свет появились 117 маленьких одесситов и 97 юных одесситок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее число родов на минувшей неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 58 младенцев.

Кстати. Для родильного дома №5 за средства городского бюджета закуплен современный монитор пациента с функцией энцефалографии Life Scope. Этот аппарат позволяет обеспечивать контроль за жизненно важными показателями организма новорожденного и при малейших отклонениях в состоянии здоровья сигнализировать медперсоналу.

Новая аппаратура является важной для роддома №5, который традиционно специализируется на ведении преждевременных родов и оказании помощи новорожденным с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов.

Как сообщала Одесса News, в настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Фото: «Одесса»

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