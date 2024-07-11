Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родился 131 малыш

За последнюю неделю в городских медучреждениях Одессы родился 131 малыш. Среди новорожденных – одна пара близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 70. Также в течение недели увидела свет 61 маленькая одесситка.

«Наибольшее количество родов за последнюю неделю приняли медики Центра перинатальной помощи городской клинической больницы №10 (роддома №7), где родились 42 ребёнка», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в городских медучреждениях Одессы родились 132 малыша.

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