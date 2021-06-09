Женщина из ЮАР Тамара Госиаме родила сразу десять детей

В Южно-Африканской Республике женщина родила сразу десять детей, таким образом побив мировой рекорд, установленный в прошлом месяце другой матерью — Халим Сиссе из Мали, которая родила девять детей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на IOL.

Как отмечается, 37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле родила на два ребёнка больше, чем обнаружили врачи во время беременности.

По словам её мужа, женщина родила семерых мальчиков и трёх девочек при помощи кесарева сечения.

Отмечается, что Ситхоле, у которой уже есть шестилетние близнецы, забеременела естественным путём, без применения репродуктивных технологий.

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