В Одессе на прошлой неделе родились 226 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 226 новорожденных.

Как сообщает официальный сайт города, новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали количественное преимущество над девочками — на свет появились 118 маленьких одесситов и 108 юных одесситок.

«На первом месте по числу родившихся детей находится городской роддом №7 — здесь за прошедшую неделю увидели свет 82 малыша», — говорится в сообщении.

Кстати. В настоящее время в Одессе приём беременных, рожениц и родильниц ведут четыре городских родильных дома из пяти: №1, №4, №5 и №7. В городском роддоме №1 с 3 августа начались ежегодные плановые работы по дезинфекции и косметическому ремонту. Его работу в обычном режиме планируется возобновить с 24 августа.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 279 новорожденных, в том числе пять пар близнецов.