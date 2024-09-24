Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родилось 133 малыша

За минувшую неделю в городских медучреждениях Одессы родились 133 малыша, среди которых одна пара близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что новорожденные мальчики на последней неделе получили минимальное количественное преимущество — на свет появились 68 маленьких одесситов и 65 юных одесситок.

«Наибольшее количество родов на прошедшей неделе приняли медики Одесского роддома №5, где родились 44 малыша», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в Одессе родились 134 малыша, в том числе 4 пары близнецов, 68 мальчиков, 66 девочек.

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