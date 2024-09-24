Одесский Украинский театр подготовил подарок любителям джаза

28 сентября в Украинском театре им. В. Василько в Одессе пройдёт концерт оркестра театра.

Прекрасный подарок для поклонников джаза. Изящные авторские аранжировки. Атмосфера настоящего праздника музыки.

Уникальный репертуар коллектива создан его бэнд-лидером Вадимом Бессарабом, известным джазовым пианистом и композитором. Импровизационность, верность джазовым традициям в сочетании с этнической окраской, академическим изыском и виртуозным мастерством исполнителей, безусловно, станут залогом хорошего настроения слушателей.

Приходите к 19 часам.

Стоимость билетов от 80 гривен. Их можно купить здесь.

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