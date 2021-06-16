Здравствуй, моя Мурка, встретимся в Одесском литературном музее

18 июня в Одесском литературном музее состоится Девятнадцатая музейная ночь – «ЗДРАВСТВУЙ, МОЯ МУРКА».

История человечества длинна, запутанна и… неотделима от котов.

Кошка, да её знают все! Спутник человека, домашняя кошка, давно заняла своё место в культуре, пройдя долгий путь от божества до заурядного представителя городской фауны. И отношение к ней менялось от поклонения до простой человеческой привязанности. Кошка – одно из тех животных, которое не оставляет равнодушным никого: одни её обожают, другие открыто ненавидят, кто-то приписывает кошке колдовскую силу, а кто-то, наоборот, считает её добрым лекарем и компаньоном души.

Огромное количество людей причисляют себя к «котофилам» – любителям кошек, а кто-то относит себя к «котофобам» – боится и сторонится этих животных. И деятели искусств отнюдь не стали тут исключением. Образ кошки прошёл через десятки литературных произведений и сотни картин, осталось немало музыкальных рецепций.

Почему к одному и тому же животному столь различное отношение? С чем это связано? Разобраться в этих вопросах вместе приглашает Одесский литературный музей в пятницу, 18 июня в 20:00 на Музейной Ночи «ЗДРАВСТВУЙ, МОЯ МУРКА».

Для Вас подготовили насыщенную культурную программу + аперитив от спонсора HILL’S.

P.S. И не забудьте взять с собой фото вашего особенного котика — в течение Ночи будет проходить экспресс-фотовыставка.

ПРОГРАММА

PART I «ДВОРЦОВЫЙ КОТ» (Золотой зал)

• «КОШАЧИЙ КОНЦЕРТ» Литературно-музыкальная часть в Золотом зале дворца с Е. Каракиной, лауреатом международных конкурсов Т. Кравченко, струнным квартетом под управлением Сусловой Н.А., И. Коршивской (концертмейстер Н. Петровская)

• «СОЗВЕДИЕ КОТА» Выставка живописи и декоративно-прикладного искусства

PART II «ДВОРОВОЙ КОД\Т» (Сад скульптур)

• «ПАРСУНА ВАШЕГО КОТА В МУЗЕЕ» Фотосушка: принесите фото ваших котиков, ведь мир должен увидеть это!

• «КОТЫ – ДРУЗЬЯ НАУК И СЛАДОСТНЫХ ЗАБАВ. Образ кошки в мировой культуре» авторская лекция Е. Ергеевой

• «SOLEADAS» Горячий фламенко от ансамбля под руководством О. Котлярчук

• ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОЭТОВ И БАРДОВ А. Стреминской, Л. Шарга, А. Семенищева, Е. Лабунского, И. Плеханова

FEEDBACK

КОНКУРС: мы уверены, лучший анекдот про котов знаете именно вы!

Приходите к 20:00 на ул. Ланжероновская, 2.

Цена билетов 150 гривен.

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