В Одесском музее откроется Зимний сад

7 декабря в 15:00 в Одесском муниципальном музее личных коллекций им.А.В.Блещунова откроется персональная выставка акварельной ботанической иллюстрации Надежды Владовой «Зимний сад».

Современная ботаническая иллюстрация – особый жанр изобразительного искусства, сочетающий в себе научный подход в исследовании растительного мира с высокохудожественным и технически грамотным исполнением в акварельной иллюстрации.

Надежда Владова окончила художественную школу №2 в Одессе, высшее образование получила в строительном институте на архитектурном факультете. К 50-летию сын подарил ей этюдник и Надежда начала понемногу рисовать, а затем пришла на курсы рисования для взрослых в Доме Блещунова и уже не останавливалась.

Работы художницы хранятся в частных коллекциях в США, Англии, Франции, Австралии, Германии, Ирландии, Канаде, России, Украине.

Выставка ботанической иллюстрации «Зимний Сад» работает с 7 декабря в коммуникативно-выставочном пространстве “Квартира №6” Одесского муниципального музея личных коллекций имени А.В. Блещунова.

Официальное открытие – 7 декабря в 15:00, вход свободный.

В другие дни работы музея стоимость билета – 20 гривен.

Музей придерживается всех карантинных норм.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat