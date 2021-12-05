В Одесском музее откроется Зимний сад

7 декабря в 15:00 в Одесском муниципальном музее личных коллекций им.А.В.Блещунова откроется персональная выставка акварельной ботанической иллюстрации Надежды Владовой «Зимний сад».
Современная ботаническая иллюстрация – особый жанр изобразительного искусства, сочетающий в себе научный подход в исследовании растительного мира с высокохудожественным и технически грамотным исполнением в акварельной иллюстрации.
Надежда Владова окончила художественную школу №2 в Одессе, высшее образование получила в строительном институте на архитектурном факультете. К 50-летию сын подарил ей этюдник и Надежда начала понемногу рисовать, а затем пришла на курсы рисования для взрослых в Доме Блещунова и уже не останавливалась.
Работы художницы хранятся в частных коллекциях в США, Англии, Франции, Австралии, Германии, Ирландии, Канаде, России, Украине.
Выставка ботанической иллюстрации «Зимний Сад» работает с 7 декабря в коммуникативно-выставочном пространстве “Квартира №6” Одесского муниципального музея личных коллекций имени А.В. Блещунова.
Официальное открытие – 7 декабря в 15:00, вход свободный.
В другие дни работы музея стоимость билета – 20 гривен.
Музей придерживается всех карантинных норм.
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