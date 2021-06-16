Пьяному жителю Одессы не понравился встречный прохожий и он его решил убить

В частном секторе Киевского района города нетрезвый правонарушитель придрался к внешнему виду прохожего, достал нож и начал бить им незнакомца.

По сообщению Нацполиции в Одесской области, пострадавший, получив семь ранений, сумел убежать от нападающего на соседнюю улицу и попросить помощи у прохожих. Люди вызвали «скорую», а врачи, госпитализируя раненого горожанина, проинформировали о происшествии в полицию.

Чтобы установить личность и место нахождения злоумышленника, правоохранители потратили около суток. Им оказался 31-летний местный житель.

«Нож у мужчины изъяли, а действия фигуранта квалифицировали как покушение на умышленное убийство. Ему объявили подозрение по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины и до избрания меры пресечения задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет», — рассказала следователь СО Одесского районного управления полиции №1 Алина Михова.

Как сообщала Одесса News, в июне правоохранители задержали подозреваемого в умышленном убийстве ножом жительницы Маяки в Одесской области, совершённом на Пасху.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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