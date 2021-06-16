Одесская королева шашек готовится к Чемпионату мира

Номер 1 мирового рейтинга, одесская шашистка Виктория Мотричко на базе отдыха «Шурави» в Одесской области готовится к Чемпионату мира в Таллинне (Эстония).

Об этом передаёт корреспондент Одесса News, которому удалось пообщаться с одесской королевой шашек.

«Да, действительно, на базе Шурави проходят всеукраинские тренировочные сборы, в которых принимают участие 8 игроков и 2 тренера», подтвердила Виктория. Чемпионат мира по шашкам пройдёт в столице Эстонии с 26 июня по 15 июля.

Виктория рассказала о хороших условиях, созданных для участников сбора :»База хорошая, Кормят тоже хорошо. В общем, тренируемся», — лаконично ответила чемпионка. Очень сожалеет, что рядом нет дочери Николь, которая, несмотря на свой маленький возраст, делает успешные шаги в постижении шашечного искусства.

«Дочь, к сожалению не смогла взять с собой. Были некоторые трудности», — сказала Виктория.

Ранее, в мае, Виктория Мотричко сообщала Одессе News о восстановлении спортивных турниров после длительного перерыва, вызванного распространением коронавирусной болезни.

Одесса News искренне желает Виктории завершения тренировочных сборов и победы в Таллинне!

Фото: Александр Александров/Одесса News

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