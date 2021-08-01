«Черноморец» потерпел второе подряд разгромное поражение

31 июля футбольная команда «Черноморец» из Одессы проиграла на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре местной команде «Днепр-1».

При 3-х тысячах зрителей и 29-градусной жаре «моряки» пропустили 3 гола. Попытки нашей команды забить хотя бы гол престижа успехом не увенчались, — сообщается на сайте ФК.

Отмечается, что «Черноморец» стойко держал оборону до 40-й минуты. Многочисленные попытки «Днепра-1» поразить цель пресекались надёжной игрой Кучерука и защиты «моряков».

«Увы, в конце первого тайма случилась серия промахов в оборонительных порядках нашей команды, и Пихаленок после передачи Чуже «пробил» Кучерука с близкого расстояния — 0:1», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

После перерыва «Днепр-1» продолжал выглядеть увереннее на поле, и, несмотря на три замены, «Черноморец» не смог изменить ход поединка. Соперники забили во второй раз на 51-й минуте. Назаренко простреливал во вратарскую, но случился рикошет от Дубко, и мяч неожиданно влетел в ближний угол ворот «моряков» — 0:2.

На 62-й минуте «Днепр-1» поразил цель в третий раз. Угловой, поданный Кравченко, завершил ударом через себя в падении Адамюк — мяч влетел в ближнюю «девятку» — 0:3.

Согласно турнирной таблице, среди 16 команд «Черноморец» занимает последнее, 16-е место. В предыдущем матче с черниговской «Десной» «Черноморец» проиграл также со счётом 3:0.

Фото: www.scdnipro1.com.ua

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