Ястремская обыграла австралийку Томлянович в китайском Ухане

Вторая «ракетка» Украины, одесситка Даяна Ястремская вышла во второй круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в Ухане (Китай) с призовым фондом $2,828 млн.

На старте соревнований Ястремская (№20 рейтинга WTA) за 1 час 20 минут нанесла поражение австралийке Айле Томлянович (42) — 7:6 (7:5), 6:2, сообщает XSport.

В первом сете теннисистки уверенно защищали свои подачи и никто так и не сделал брейка, хотя одесситке и пришлось отыграть два брейк-пойнта в девятом гейме. На тай-брейке Ястремская повела со счётом 5:1, затем дала сопернице немного отыграться, но закрыла сет. В следующей партии Даяна быстро оформила два брейка и уверенно выиграла сет и, как следствие, матч.

Таким образом, Ястремская третий раз в сезоне выходит во второй круг турнира уровня Premier 5. Лучший результат – третий раунд в Торонто. Следующей её соперницей станет победительница пары Анастасия Севастова (Латвия) – Кристина Макхейл (США).

Как сообщала Одесса News, также на турнире в Ухане сыграют две другие одесситки — Элина Свитолина и Екатерина Козлова.