«Динамовцы» победили «моряков»

В рамках 19-го тура Украинской футбольной Премьер-лиги состоялся матч футболистов киевского «Динамо» с одесским «Черноморцем».

Матч закончился со счётом 1:0, отличился динамовец Шепелев, сообщается на официальном сайте ФК «Черноморец».

«В равной игре больше повезло киевлянам», — говорится в сообщении.

Турнирную таблицу УПЛ возглавляет «Кривбасс» – 37 очков после 18 матчей.

Одесса News информировала, что 26 февраля 2024 года состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги между футбольными командами «Черноморец» и «Оболонь», завершившийся со счётом 1:1.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy