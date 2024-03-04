740 дней войны: в феврале российские потери были самым высокими с начала вторжения

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 4 марта 2024 года ориентировочно составили личного состава 417 950 (+1150 за последние сутки) человек.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

По оценке британской военной разведки, потери РФ в ходе полномасштабной войны в Украине, вероятно, составили более 355 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В феврале этого года среднесуточное число российских потерь составило 983 человека в день. Это является самым высоким показателем с начала полномасштабной агрессии РФ, подчеркнули британские разведчики.

«Увеличение среднесуточного показателя почти наверняка отражает приверженность России массовым и затяжным боевым действиям», – говорится в сводке.

Отмечается, что, хотя с точки зрения человеческих жизней такая тактика является «дорогостоящим мероприятием», её результатом стало реальное усиление давления на позиции Украины по всей линии фронта.

За время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили вражеских танков ‒ 6648 (+8), боевых бронированных машин ‒ 12660 (+21) ед., артиллерийских систем – 10210 (+22) ед., РСЗО – 1004 (+1), средств ПВО ‒ 698 (+2), самолётов – 347, вертолётов – 325, БпЛА оперативно-тактического уровня – 7845 (+2), крылатых ракет ‒ 1916 (+1), корабли/катера ‒ 25, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 13374 (+42) ед., специальной техники ‒ 1621 (+1).

Как информировала Одесса News , по заявлению Президента Украины Владимира Зеленского в феврале 2024 года, Россия на передовой теряет пять военных на каждого убитого украинского военнослужащего.

Инфографика: Генштаб ВСУ

Фото: ЕРА

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