Голливудская звезда Киану Ривз поддержал Украину

Голливудская звезда Киану Ривз приобщился к всемирно известным знаменитостям, которые поддержали Украину.

Так, в Сети активно распространяется фотография, на которой звезда ленты «Матрица» стоит с плакатом «Все буде Україна». Рядом с Ривзом поклонницы актёра из Украины.

Как информирует ТСН, многие звёзды выразили Украине свою поддержку. Так, звёздные супруги Мила Кунис, родом из Черновцов, вместе с мужем Эштоном Катчером собрали на помощь Украине 30 млн долларов, из которых 3 млн пара пожертвовала лично. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов, а Дэвид и Виктория Бекхэмы – более 1 млн.

Как сообщала Одесса News, потомственный одессит, американский актёр и экоактивист Леонардо ДиКаприо пожертвовал $10 млн для украинской армии и преодоления гуманитарного кризиса внутри страны.

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