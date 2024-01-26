Украина вернула тела 77 погибших своих защитников

77 тел погибших защитников Украины вернули на подконтрольную украинским властям территорию.

Об этом проинформировал 26 января в Telegram украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам реализации которого в Украину возвращены погибшие военнослужащие: на подконтрольную правительству Украины территорию сегодня возвращены тела (останки) 77 защитников Украины», – говорится в сообщении.

В координационном штабе подчеркнули, что Вооружённые силы Украины обеспечат перевозку тел и останков в государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.

В релизе отмечают, что была длительная работа по подготовке к репатриационному мероприятию и погибших защитников Украины удалось вернуть благодаря взаимодействию многих служб и ведомств, в частности, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы Украины и подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Отдельно в штабе поблагодарили Международный комитет Красного Креста.

По информации российских СМИ, между Украиной и страной-агрессором РФ провели обмен погибшими. Агентству РБК депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев заявил, что России передали 55 тел погибших российских военнослужащих.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела ещё 66 павших защитников.

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