Одесский театр кукол покажет серьёзный спектакль для взрослых

27 января спектакль для взрослых «Кадиш. Памяти жертв Холокоста» покажет Одесский академический театр кукол.

У спектакля «Кадиш» необычная судьба: его премьера состоялась 3 февраля 2022 года – за 21 день до начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины. По этой причине после премьеры последовал долгий перерыв – в первые месяцы войны театр не показывал спектакли совсем. Но пришло время – и «Кадиш» был возобновлён.

Спектакль посвящён памяти жертв Холокоста в Одессе и во всём мире. Он расскажет об одной из огромнейших трагедий ХХ века в образной художественно-театральной форме. Действие происходит в годы Второй мировой войны. Главное место действия — концентрационный лагерь. За колючей проволокой людей сжигали в печах, травили газом, а в соседних бараках играли свадьбы, пели колыбельные и рассказывали сказки…

В сюжете использованы исторические факты и произведения еврейского фольклора, на сцене работают куклы и актёры живого плана, звучит живая музыка (еврейские народные песни).

Приходите к 17:00. Вход свободный.

Адрес: ул. Пастера, 15.

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