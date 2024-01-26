На границе в Одесской области задержаны два наркодельца с особо опасным веществом

В контрольном пункте пропуска «Староказачье» Одесской области задержаны два наркодельца, которые пытались переправить в ЕС оптовую партию особо опасного психотропного вещества – α-PVР.

Об этом сообщает в Facebook Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что у злоумышленников изъято более 1,2 кг «товара» на общую сумму более 1,5 млн. грн. по ценам чёрного рынка. Фигуранты хотели перевезти «продукцию» через границу под сиденьями собственного автомобиля. В случае успешного трансфера наркоторговцы планировали продать психотропы на территории Евросоюза и в дальнейшем создать устойчивый канал контрабанды запрещённых веществ.

Благодаря оперативному реагированию СБУ сорвала намерения злоумышленников реализовать собственный наркобизнес и расширить его «географию».

Как установило расследование, задержанными оказались два гражданина соседней европейской страны.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении в контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств, совершённой организованной группой.

Злоумышленникам грозит 12 лет тюрьмы. Продолжаются безотлагательные оперативные и следственные действия.

Одесса News информировала, что за попытку вывезти в Молдову каннабис и амфетамин под обшивкой дверей собственного авто будут судить иностранца — гражданина этой страны.

Фото: УСБУ в Одесской области/Facebook

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