Нелегальная добыча песка в Одесской области нанесла ущерб в 50 миллионов

Незаконную добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах блокировала Служба безопасности Украины в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

“Оперативники спецслужбы установили, что в 2016 году частная коммерческая структура под видом разведки территории начала незаконную добычу песка в Беляевском районе области. Через два года фирма узаконила отбор полезных ископаемых. Поскольку на то время залежи в легальном месторождении иссякли, то злоумышленники самовольно захватили соседний карьер. Песок отгружали дорожно-ремонтным предприятиям региона”, — говорится в сообщении.

По выводам экспертов, предварительная сумма нанесённого государству ущерба от незаконной разработки недр составляет более 50 миллионов гривен.

Сейчас правоохранители проверяют изъятую на фирме разрешительную документацию. На тяжёлую технику, задействованную в добыче, наложен арест. Продолжаются обыски по местам жительства и работы фигурантов дела.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.240 (нарушение правил охраны недр) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной добыче.

Фото: СБУ