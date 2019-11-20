Зеленский может побриться: украинские корабли вошли в Очаков

Корабли Военно-Морских Сил Украины, побывавшие в российском плену и возвращённые на днях Украине, начали прибывать в военную гавань Очакова Николаевской области.

Об этом сообщает Думская.

«Первым сюда добрался бронекатер «Никополь». Его буксировал малый разведывательный корабль «Переяслав». Сейчас МБАК отцепили, и два скоростных катера типа Willard тянут «Никополь» к военному причалу», — говорится в сообщении.



Позже буксир «Лидовский» притянул буксир «Яны Капу».

Катер «Бердянск» пока не виден даже на горизонте.

Украинские корабли встречает большое количество местных жителей. Учащиеся и педагоги очаковской санаторной школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины.

Сообщается также, что в ближайшее время в Очаков планируется прибытие Президента Украины Владимира Зеленского.

Как информировала Одесса News, 19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский пришёл на встречу с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем слегка небритым и объяснил это предрассудками, связанными с ожиданием возвращения украинских кораблей.