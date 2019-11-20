Одесская мэрия планирует улучшить квартирные условия «пятерняшкам»

Комиссия по вопросам бюджета и финансов Одесского горсовета проголосовала за приобретение нового жилья для семьи Кобелецких, у которой три года назад родились сразу пятеро детей.

Такое решение члены комиссии приняли 20 ноября, пишет ТАЙМЕР.

«Как было отмечено на её заседании, площадь выделяемой квартиры составляет 183 кв. м, а стоимость достигает 5 млн 400 тыс. грн. Находится она в новом доме на ул. Героев Сталинграда (переименована в Героев обороны Одессы) на Посёлке Котовского в Суворовском районе города», — говорится в сообщении.

«Квартира выбрана по результатам конкурса… С ремонтом и частично мебелью, останется в собственности города, а предыдущую квартиру, которая тоже в собственности города, семья отдаёт», — сообщила председатель бюджетной комиссии Оксана Гончарук (фракция «Оппозиционный блок» Одесского горсовета).

Как уточнил при этом начальник муниципального управления капитального строительства Борис Панов, причиной смены жилья стала та, что малыши в семье являются разнополыми.

Напомним, что в июне 2016 года городской голова Одессы Геннадий Труханов вручил Кобелецким ордер на трёхкомнатную квартиру.