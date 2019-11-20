Кому в Одессе отключат воду 22 ноября

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене 2-х ЗК Ду=300мм по ул. Крайней, 18 в Одессе 22 ноября будет прекращена подача воды некоторым потребителям города.

В частности, с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям:

— Тираспольское шоссе,

— ж/м «Ленпосёлок»,

— пос. Дзержинского.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).