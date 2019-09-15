Три района Одессы 18-19 сентября останутся без воды

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей Одессы, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения работ по ремонту задвижки диаметром 600 мм по Люстдорфской дороге угол ул. Бреуса и напорной задвижки диаметром 500 мм на ВНС «Главная», а также замене задвижек диаметром 400 мм и 600 мм по Люстдорфской дороге угол ул. Артиллерийской 18-19 сентября не будет воды у отдельных потребителей.

Водоснабжение будет прекращено с 23:00 18 сентября до 20:00 19 сентября потребителям следующих районов города:

Приморского, Малиновского, Киевского, пос. Червоный Хутор, ж/м «Радужный», ж/м «Совиньон 1-5», ЖКП «Таирово».

На время производства ремонтных работ будет затруднено движение транспорта по Люстдорфской дороге, на участке от ул. Водопроводной до 1-й станции Люстдорфской дороги.

Как сообщает официальный сайт города, 19 сентября в связи с отключением воды в Киевском, Приморском и Малиновском районах Одессы во всех дошкольных учреждениях этих районов будут работать дежурные группы, питание детей будет организовано в полном объёме.

Школы работают по сокращённому графику (уроки 30-35 минут). Уточнить расписание звонков можно непосредственно в учебном заведении.

Во всех лечебно-профилактических учреждениях Одессы имеются резервуары с запасом воды, достаточным для обеспечения их рабочих потребностей в течение суток и более.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).