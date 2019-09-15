MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Одесситам показали картины без цензуры

Одесситам показали картины без цензуры

DSC07577-Cropped.jpg

В Одесском художественном музее вернисаж эротических рисунков 150-летней давности.

Как сообщает на своём сайте в Facebook директор музея Александр Ройтбурд, на выставке «Константин Сомов. Без цензуры», «мы откроем вам различного Сомова: тонкого эстета и «европейца», открытого гомосексуала и автора эротических иллюстраций, выдающегося пейзажиста и скрупулёзного хроникёра своей эпохи».

Выставка работает до 27 октября.

Константин Сомов (1869-1939), «Сесиль де-Воланж», 1917. Придуманный портрет героини романа Шодерло де Лакло «Опасне связи», бумага,карандаш,
акварель, 44 x 31

Константин Сомов,
Хвала Амуру (hommage а l`amour)

К Сомов, Ттрибади (tribades), иллюстрация к «Книге маркизы», 1917, бумага, цинкография, акварель, размер оттиска 4,7х10,2см,
авторская рамка на паспарту 7,3х12.7 см

К. Сомов, Оргия (orgie), иллюстрация к «Книге маркизы», 1917,
бумага, цинкография, акварель, размер оттиска 14,3х10,2см,
авторская рамка на паспарту 17,0х12,7 см

К Сомов, «Конец спектакля», (fin de spectacle), иллюстрация к «Книге маркизы», 1917, бумага, цинкография, акварель, размер оттиска 15,2х10,2см, авторская рамка на паспарту 17,6х12,6 см

К выставке издан многостраничный каталог.

Московский искусствовед Павел Голубев отметил, что  одесская коллекция произведений Сомова — третья по величине в стране,  Выставка впервые показана в полном объёме и дополнена произведениями из музеев Киева, Харькова и Днепра.

В экспозиции представлены также две фарфоровые статуэтки, выполненные по эскизам Сомова на Императорском фарфоровом заводе. Одна из них   — в коллекции Черноморского музея имени Белого, вторая из собрания Художественного музея..Фото: ТАЙМЕР, FB Ройтбурда, Культурометр

 

 

Просмотров: 25

Смотрите также...

scroll to top