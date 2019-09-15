Одесситам показали картины без цензуры

В Одесском художественном музее вернисаж эротических рисунков 150-летней давности.

Как сообщает на своём сайте в Facebook директор музея Александр Ройтбурд, на выставке «Константин Сомов. Без цензуры», «мы откроем вам различного Сомова: тонкого эстета и «европейца», открытого гомосексуала и автора эротических иллюстраций, выдающегося пейзажиста и скрупулёзного хроникёра своей эпохи».

Выставка работает до 27 октября.



К выставке издан многостраничный каталог.

Московский искусствовед Павел Голубев отметил, что одесская коллекция произведений Сомова — третья по величине в стране, Выставка впервые показана в полном объёме и дополнена произведениями из музеев Киева, Харькова и Днепра.

В экспозиции представлены также две фарфоровые статуэтки, выполненные по эскизам Сомова на Императорском фарфоровом заводе. Одна из них — в коллекции Черноморского музея имени Белого, вторая из собрания Художественного музея. .Фото: ТАЙМЕР, FB Ройтбурда, Культурометр