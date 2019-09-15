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Около тысячи одесситов провели шоу-забег по Потёмкинской лестнице

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В Одессе прошёл забег по Потёмкинской лестнице.

Как сообщает Пушкинская, около тысячи человек зарегистрировались на уже ставший традиционным легкоатлетический забег «Вверх по Потёмкинской лестнице».

Отмечается, что забег организовали в рамках Дня физической культуры и спорта.

«Самым младшим участникам 5 лет», — говорится в сообщении.

Соревнования прошли в несколько этапов: для разных возрастных категорий.

Для гостей праздника на Приморском бульваре устроили концерт и мастер-классы по Zumba и спортивным танцам.

Наиболее быстрые и выносливые спортсмены получили призы и медали.
Фото: Пушкинская, ТАЙМЕР

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