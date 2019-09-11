В Одессе пройдёт масштабное празднование Дня физкультуры

14 и 15 сентября в Одессе пройдёт традиционное масштабное празднование Дня физической культуры и спорта Украины.

В праздничных мероприятиях примут участие представители руководства города, известные спортсмены Одессы, их тренеры, родители, представители коммунальных спортивных школ Одессы, многочисленных спортивных обществ и организаций.

14 сентября в 11:00 на Приморском бульваре состоится торжественное открытие праздничных мероприятий, посвящённых этому событию.

Традиционный легкоатлетический шоу-забег «Вверх по Потёмкинской лестнице» стартует в 12:00 (начало регистрации – в 9:00).

На сцене возле Потёмкинской лестницы перед гостями спортивного праздника выступят творческие коллективы города. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по «Zumba» и спортивным танцам. Также будет представлен зрелищный флешмоб.

14 сентября универсальный спортивный комплекс «Одесса» (переулок Высокий, 17) примет участников международного турнира по бразильскому джиу-джитсу.

15 сентября участники международного легкоатлетического спортивно-массового мероприятия «4th Tavria V Odesa Half Marathon 2019» совершат легкоатлетические забеги по центру Одессы.

Испытать себя в силе и ловкости смогут спортсмены с особенными физическими потребностями на соревнованиях, которые будут проводиться на Приморском бульваре.

Также 15 сентября состоятся финал чемпионата Украины по парусному спорту среди юношей и девушек и торжественная церемония награждения победителей (внешний рейд ГП «Черноморский яхт-клуб», пляж «Отрада», траверсы 7-9).

По 12 октября на курортно-пляжном комплексе «Аркадия», в зависимости от ветрового прогноза, будут проходить Всеукраинские соревнования сёрфингистов.

Кстати. День физической культуры и спорта Украины отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.