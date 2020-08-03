Коронавирус не помеха: Одесса шумно фестивалила в выходные дни

Первые августовские выходные дни в Одессе прошли шумно и весело.

Воодушевлённые сообщением Минздрава о том, что Одесская область не вошла в «красную» карантинную зону, благодаря стараниям «культурного департамента» Одесского горсовета, одесситы и гости города массово повалили на различного рода фестивали.

Как передаёт наш корреспондент, людно было на одесском ColorFest , который уже 4-й раз собирает молодёжь на красочную тусовку в парке Шевченко недалеко от Лунопарка. Надо было придти в светлых одеждах, которые не жалко запачкать красками, купить за 50 гривен пакетик цветного порошка и принять бой с условными противниками. Результаты «красочного» побоища смывались водой и пеной из брандспойтов пожарных машин.

В рамках фестиваля «Хочу в Одессу» на площади возле памятника Дюку де Ришелье прошел фестиваль-выставка японских автомобилей и автокультуры Odessa Jap Camp 2020. Здесь были представлены около 50 уникальных спортивных и гоночных автомобилей японского производства, бережно восстановленных своими владельцами.

А в Летнем театре Городского сада состоялся фестиваль популярной музыки «Pop Fusion Fest», главная тема которого – сила женщины. Размышляя на эту тему, молодой творческий коллектив муниципального театра имени А.Салика подготовил уникальный проект и много музыкальных сюрпризов. Лучшие зарубежные хиты представили вокалистки Одетта Империале, Адриана Боровик и Катя Бейлис. Блестящую музыку подарил оркестр Black Sea Orchestra под руководством Олеси Пистовой.

Много желающих «поглазеть» на литературные и музыкальные перформансы собрал фестиваль свободных искусств «Солнечное сердце». Начавшись в эти выходные, он продлится до конца августа. На пляжной зоне между 13-ой и 14-ой станциями Большого Фонтана одесские художники представили свои творческие инсталляции.

Не было равнодушных и среди тех, кто побывал на параде оркестров на площади у памятника Дюку де Ришелье, и финале конкурса «Мисс туризм-2020» в Летнем театре Горсада, и многих других культурных забавах.

Как сообщала Одесса News, по мнению известного киевского врача-инфекциониста Ольги Голубовской, заболеваемость COVID-19 в Украине растёт не только за счёт увеличения количества тестирования. Одной из причин может быть скопление людей в курортной Одессе. Украинцы, которые отдыхают здесь при массовом скоплении людей, потом могут «перевозить» болезнь в регионы.

Фото: «Одесса», Думская/Александр Гиманов