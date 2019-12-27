Одесса приглашает на предновогодние выходные дни 28-29 декабря

Традиционно, выходные предновогодние дни в Одессе будут отличаться разнообразием мероприятий.

Выбор за Вами! Ведь, по утверждению специалистов, насыщенная культурная жизнь может быть эффективным способом борьбы со стрессом.

28-29 декабря ночные экскурсии в Одесском художественном музее с 18:00 до 22:00 каждые 15 минут. Это последняя «ночь в музее» в 2019 году и сотрудники ОХМ приготовили в этот день для посетителей 15 специальных праздничных экскурсий. Стоимость билета 100 грн.

28 декабря в 12.00 экологический праздник «Новогодняя ёлка в зоопарке» (ул. Новощепной ряд, 25). Каждый присутствующий сможет поучаствовать в играх и конкурсах, рассказать стихотворение Деду Морозу, станцевать в хороводе и, конечно, загадать своё самое сокровенное желание, которое непременно сбудется.

28 декабря в 14.00 Рождественская программа «Рождество в каждую семью» в Городском саду. Праздник будет проходить в Ротонде. В программе: детская театральная постановка; мастер-классы; игры и конкурсы для детей; колядки; рождественский концерт.

28-29 декабря в 11.00 новогодний фестиваль-ярмарка «Новогодние подарки». Новогодние гулянья, праздничный концерт в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко (ул. Маразлиевская, 1).

До 29 декабря можно будет посмотреть на удивительные куклы и реконструированные исторические костюмы в Одесском музее западного и восточного искусства на Пушкинской,9. Вход для взрослых – 50 грн, для детей, студентов, пенсионеров – 25 грн. Для инвалидов, многодетных семей и детей младше 6 лет – вход свободный.

28 декабря с 15:00 до 17:00 Одесская киностудия приглашает всех желающих отметить вместе Всемирный день кино. Для одесситов проведут сразу две экскурсии в музее кино и музее истории кинотехники. Посетители увидят оригинальные костюмы и смогут сфотографироваться в декорациях фильмов «Д’артаньян и три мушкетера», «Весна на Заречной улице», «Место встречи изменить нельзя» и других. Стоимость билета 100 грн.

28 декабря с 12:00 начнётся 8-часовой перфоманс в Одесском музее современного искусства. Кроме этого, в разных залах музея в качестве подвижных экспонатов будут стоять перформеры творческой группы «P.L.O.T.». Вход бесплатный.

28 и 29 декабря в Одесском художественном музее для самых маленьких любителей искусства проведут мастер-класс по созданию ёлочных игрушек с реставратором ОХМ Еленой Трояненко. Также магистр культурологии Юлия Богачёва расскажет малышам, где и когда появилась традиция украшать ёлки, какими были игрушки, из чего делали украшения. Начало в 12:00. Билет: от 140 до 170 грн. Рекомендуемый возраст: 5+.

28 декабря в единственном подземном театре Украины ТЕО пройдёт Фестиваль французского короткометражного кино «Короткие дни – короткий метр». Программу фестиваля составили пять абсолютно разножанровых фильмов, которые уже стали участниками международных кинофестивалей и отмечены множеством наград: фантастический хоррор «ACID», романтическая фантастика «ATOMIC SPOT», комедии «TOMATIC», «CAPITAINE FRANCE» и «HOMEMADE». Фильмы демонстрируются на языке оригинала (французский) с украинскими субтитрами. Билет: 80 грн.

28 декабря в Украинском новогодний мюзикл «Тайна Алакрез». Спектакль создан по мотивам знаменитой повести Виталия Губарева «Королевство Кривых Зеркал». Главные роли в мюзикле исполнят Владимир Фролов, Ирина Ковальская, Геннадий Скарга, Владимир Кондратьев. Музыкальное сопровождение — оркестр Украинского музыкально-драматического театра им.В.Васылька под руководством Игоря Знатокова. Всего в проекте принимают участие 60 исполнителей. Билет: 270-410 грн.

28 и 29 декабря в 12:00 маленьких одесситов зовут на интерактивную экскурсию «Новогодний переполох» в Одесском музее западного и восточного искусства. Два женских портрета в одном из залов музея никак не могут решить, кто из них самый прекрасный. Посетители должны разрешить этот долговечный спор, а также смогут узнать, с чего началась Троянская война, кто был её ключевым героем, какие атрибуты у греческих богов, за что Сусанну оклеветали старцы и кто такая Мария Египетская. Билеты: 200 грн (взрослый+ребенок).

29 декабря театр «Маски-шоу» приглашает в Дом клоунов, где состоится комедия «Еврей и Эвридика». Начало в 19 часов.

29 декабря в одесском ТЮЗе премьера нового спектакля «Клятвенные девы» о странных, изживших себя обычаях и законах.Согласно одной из древних традиций Албании, если в семье нет ни главы, ни наследника мужского рода, роль мужчины берёт на себя женщина. Она приносит клятву, берёт мужское имя, права и обязанности. Таких девушек и называют Клятвенными девами. Билеты: 80-120 грн.

До конца года во Всемирном клубе одесситов (ВКО) на ул. Маразлиевской, 7 будет проходить персональная выставка Елены Мазур под названием «Гороскоп Одессы». «Центром моих построений стало пересечение ул. Ришельевской и Ланжероновской, где при раскопках были обнаружены остатки ритуала основания Одессы, проведённого 2 сентября 1794 года в присутствии Дерибаса и Деволана», — рассказала сама автор, которой даже удалось связать летающую колесницу Пушпака из индийской мифологии с личностью знаменитого одесского авиатора Сергея Уточкина.

До 2 января работает Резиденция Санта Клауса, близкого родственника нашего Святого Николая, на Старосенной площади, возле скульптурной композиции с бронзовыми дельфинами. Детишки могут лично пообщаьбся с Сантой, получить от него подарок, тем, кто рассказал стишок, полагается имбирный пряник. На прощание дети и родители делают фото на память.

До 10 января Арт-клуб Odessa Art представляет свой новый проект «Art holiday. Миссия — красота!» в музее имени коньячных дел мастера Шустова на ул. Мельницкой, 13. На этой выставке представлены картины Алексея Куревина, Натальи Журы, Марины Гайдамаки, Андрея Халтурина, Валентины Юденковой, Елены Стрелец, Элеоноры Бутенко, Марины Куйбар, Натальи Ковалик, Олега Рыжкова, Светланы Карзюковой, президента клуба Юрия Карпова–Садовникова, а также фотоработы Игоря Сытника. Пространство Одесского коньячного завода с долгой историей украсилось теперь городскими пейзажами, натюрмортами и даже фантастическими сюжетами.

До 12 января в Одесском музее личных коллекций Блещунова выставка touch-скульптур Татьяны Штыкало.

На выставке покажут абстрактные скульптуры. Некоторые из них нужно будет трогать руками, а другие предназначены только для разглядывания, так как слишком хрупкие. Ориентироваться посетители смогут по специальным указателям. Татьяна Штыкало известна своими скульптурами котов, которых можно найти на одесских улицах: кошка Базарина у Нового рынка, Пушинка в переулке Маяковского, Софа на Екатерининской площади, хранитель замка монстров на Французском бульваре, любимый кот Жванецкого и многие другие.

По 13 января праздничные новогодние ярмарки на Крымском бульваре, 82 и Приморском бульваре.

До 15 января в Одесском художественном музее (ул. Софиевская, 5а) будет работать выставка под названием «Изменённый человек». Кураторы выставки Татьяна Токарчук и Юлия Кисина привезли для одесситов картины, рисунки, коллажи и скульптуры, объединившие в себе темы Холокоста и обезличенной телесности.

До 20 января с 10:00 до 17:00 в Одесском музее Константина Паустовского выставка старинных ёлочных украшений. Юные посетители смогут увидеть, как украшали ёлки в то время, когда их бабушки и дедушки сами были детьми. Билет: от 15 до 30 грн.

До 27 января в выставочном пространстве Ragtime 2.0. Одесского музея западного и восточного искусства можно будет увидеть персональную выставку музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Стоимость входных билетов — 40 грн.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР, Пушкинская