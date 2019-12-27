НАБУ и СБУ проводят обыски в Администрации морских портов

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Службы безопасности проводят обыски в помещениях ГП «Администрация морских портов Украины».

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

«Детективы НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в помещениях ГП «Администрация морских портов Украины», его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской обл.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия проходят в ходе расследования дела относительно возможных злоупотреблений должностными лицами АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, предоставление противоправных преференций иностранной компании.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК. Расследование этих фактов детективы НАБУ осуществляют с весны 2019 года по материалам СБУ.

Фото: facebook.com