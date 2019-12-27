Одесские полицейские готовы обеспечить порядок на праздники

Полицейские Одесской готовы обеспечить правопорядок во время новогодних и рождественских праздников.

Об этом глава полиции региона сказал сегодня, 27 декабря, во время брифинга с представителями СМИ.

Только в новогоднюю ночь на территории Одессы и области в целом запланировано проведение 79 массовых мероприятий с участием около 50 тысяч человек.

«Для обеспечения спокойствия и безопасности населения на дежурство выйдут около 600 нарядов полицейских. В усиленном режиме они будут нести службу на улицах, особенно в местах массового скопления людей, и на дорогах населённых пунктов, — отметил Олег Бех. — Также, во время рождественских богослужений, патрули полицейских и гвардейцев будут следить за правопорядком у религиозных сооружений».

Призвал руководитель полиции и самих граждан помочь обеспечению как собственной безопасности, так и безопасности общества в целом, отказавшись от покупки некачественной пиротехнической продукции, а также чрезмерного употребления спиртных напитков. Поскольку, как показывает практика, больше всего правонарушений на праздники совершают именно нетрезвые граждане.

Особое внимание руководитель полиции акцентировал на необходимости жёсткого контроля во время массовых гуляний за несовершеннолетними.

«Надеюсь, что грядущие праздники принесут в каждую семью только радостные новости и приятные события. А мы, со своей стороны, сделаем всё, чтобы они были безопасными», — сказал Олег Бех.



Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области