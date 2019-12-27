Дело фигуранта, причастного к махинациям беглого одесского бизнемена, передано в суд

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении менеджера по продажам нефтепродуктов, причастного к незаконным сделкам бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Правоохранители Одесской области продолжают расследование незаконной схемы продажи нерастаможенного топлива на территории Украины с миллиардными убытками государству, которое реализовала преступная организация под руководством украинского бизнесмена», — говорится в сообщении.

Установлено, что с осени 2011 года злоумышленник подыскивал и арендовал нефтебазы для открытия таможенных складов, подбирал руководителей, организовывал продажу нерастаможенных нефтепродуктов предприятиям — нефтетрейдерам от имени фиктивных предприятий.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГУНП в Одесской области.