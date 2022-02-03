В Одесском суде продолжается слушание дела по экстрадиции парня из Беларуси: что нового

Одесский окружной административный суд рассмотрел исковое заявление гражданина Беларуси, ныне жителя Одессы Юрия Зайцева, в котором он оспаривал решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении ему статуса беженца.

Как проинформировал корреспондента Одесса News сам истец, суд должен был состояться ещё 25 января, однако был перенесен из-за технических проблем.

«В своём исковом заявлении я просил суд обязать Государственную миграционную службу повторно рассмотреть моё заявление о признании меня беженцем или лицом, которому необходима дополнительная защита», — сказал Зайцев.

Перед зданием суда в поддержку Юрия Зайцева, как и 25 января, собрались представители белорусской диаспоры в Одессе.

«Мы выиграли дело, решение ГМС отменено судом и отправлено на дорасследование», — сообщил Юрий Зайцев.

В одесском отделении ГМС уже сказали, что апелляцию на это решение суда они подадут в 10-дневный срок.

Как информировала Одесса News, 30 сентября в Одесском апелляционном суде рассматривалась жалоба на решение Приморского районного суда от 20.09.2021 года по поводу незаконного удержания парня из Беларуси под круглосуточным домашним арестом в Одессе.

Юрий Зайцев, член анархистской партии Беларуси, вынужден был покинуть страну из-за грозящих ему политических преследований и просить Украину не экстрадировать его из Одессы на родину. Однако, он был задержан одесскими правоохранителями, поскольку в Беларуси Зайцева обвиняют не только и не сколько за его политические убеждения, но и за связь с наркобизнесом.

Зайцев считает, что обвинения в наркобизнесе — это предлог, используемый белорусскими правоохранителями, чтобы «затащить» его назад, в Беларусь.

В ходе апелляционного судебного процесса 30 сентября решение Приморского районного суда Одессы было отменено.

«Сторона защиты предоставила ряд дополнительных документов, которые не рассматривались ранее на заседаниях, ввиду того, что их не было в наличии. Ряд аналитических справок от правозащитных организаций, подтверждение от анархической организации, выписка из стационара о состоянии здоровья, отсутствие нарушений содержания под домашним арестом смогли перевесить чашу весов правосудия и изменить решение в сторону смягчения режима моего содержания», — так тогда прокомментировал Зайцев решение суда.

С сентября прошлого года по настоящее время Зайцев находится под ночным домашним арестом с возможностью выхода из дома с 21:00 до 6:00.

10 августа 2021 года Государственная Миграционная Служба Украины вручила Зайцеву отказ в предоставлении особого статуса лица, требующего дополнительной защиты. На данное решение ГМС была подана жалоба.

Консультационную и юридическую помощь Юрию Зайцеву оказывает правозащитное объединение «Правое дело».

Редакция Одесса News наблюдает за ходом судебного процесса и сообщит о дальнейших судебных процессах по этому делу.

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