Измаильский «стрелок» изменил свои показания: теперь он не убийца, а жертва

Боец Нацгвардии Украины Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре на предприятии «Южмаш», отказался от всех своих прежних показаний.

Об этом 3 февраля сообщил в Telegram бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

«Сегодня благодаря поддержке общественности, собравшей средства на защиту днепропетровского стрелка Рябчука, были привлечены адвокаты извне системы (то есть не безвозмездно). Рябчук отказался от всех показаний, которые были взяты, по его словам, под принуждением и угрозами. Дело приобретает гиперскандальный оборот», – написал он.

Новый адвокат Рябчука Степанов якобы заявил, что считает своего подзащитного потерпевшим, сообщает «Страна».

«Мной было подано заявление о внесении в ЕРДР данных о том, чтобы было открыто производство по четырём статьям Уголовного кодекса, где я требую признать Артемия потерпевшим», – цитирует сайт адвоката.

Защитник Рябчука заявил, что «всё то, что он дал в своих показаниях, должно расследоваться в другом уголовном производстве, в отношении должностных лиц воинской части».

То есть, судя по всему, защита будет вести дело к тому, что Рябчук пошёл на преступление из-за травли в воинской части.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 27 января в Днепре на территории завода «Южмаш» военнослужащий Нацгвардии Рябчук, призванный из Измаильского района Одесской области, расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, пятеро получили ранения. Трое раненых в тяжёлом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали днём того же дня в посёлке под Днепром. Он сам вышел на связь.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Самому Рябчуку сообщили подозрение по трём статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение. 28 января суд отправил Рябчука под стражу на два месяца, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признаёт свою вину.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством части. Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на «Южмаше» ушёл в отставку.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod