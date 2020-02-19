42-летний одессит хранил у себя дома целый арсенал оружия и взрывчатки

Правоохранители разоблачили жителя Одессы в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

42-летний мужчина хранил дома целый арсенал опасных предметов, для извлечения которого были приглашены взрывотехники, сообщает Нацполиция Одесской области.

«Задержали горожанина у почтового отделения, откуда он нёс домой присланную из Донеччины посылку с боеприпасами. По словам мужчины, его содержание, а это около трёхсот различных патронов, — экспонаты для его коллекции», — говорится в сообщении.

По месту жительства правонарушителя сотрудники Службы безопасности Украины совместно с представителями Малиновского отдела полиции и под процессуальным руководством Одесской местной прокуратуры №2 провели неотложный обыск, в ходе которого были изъяты ещё почти 300 боеприпасов, столько же гильз, 14 единиц оружия, более полусотни магазинов к ней, ножи, корпуса гранат и устройства к ним, а также пакеты с порохом.

Всё изъятое полицейские направили на экспертное исследование, а по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами начали производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.



«Коллекционеру» за подобное правонарушение санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет.

Фото и видео: Малиновский отдел полиции в Одессе